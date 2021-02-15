За минулу добу на Донбасі зафіксовано три ворожих обстріли, внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинули троє українських бійців.
Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру ООС у Facebook.
Зокрема, вогонь бойовики відкривали біля Водяного на Приазов'ї та Новоолександрівки.
Читайте такожУ ТКГ спрогнозували нове загострення на Донбасі: названо терміни
"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь", - запевнили у командуванні.
Біля Новолуганського під час переміщення на позиції, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Вже відомі імена загиблих бійців.
З початку поточної доби на Донбасі обстрілів не зафіксовано.
Війна на Донбасі: інші новини
- "Обмінний фонд": бойовики "ДНР" у січні незаконно затримали чотирьох людей - правозахисник
- У МЗС відповіли на заяви Кремля щодо "посередництва" у війні на Донбасі
- Путін зробив нову заяву щодо долі Донбасу
- Окупанти на Донбасі відкрили вогонь з гранатомета неподалік Водяного
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram