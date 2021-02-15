Сьогодні на фронті зберігається тиша.

За минулу добу на Донбасі зафіксовано три ворожих обстріли, внаслідок підриву на вибуховому пристрої загинули троє українських бійців.

Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру ООС у Facebook.

Зокрема, вогонь бойовики відкривали біля Водяного на Приазов'ї та Новоолександрівки.

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"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли зі сторони противника наші воїни давали адекватну відповідь", - запевнили у командуванні.

Біля Новолуганського під час переміщення на позиції, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули троє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил. Вже відомі імена загиблих бійців.

З початку поточної доби на Донбасі обстрілів не зафіксовано.

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Автор: Юрій Годован