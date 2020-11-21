Сьогодні окупанти на Донбасі один раз порушили мирні домовленості.
Читайте такожПроцес реінтеграції ОРДЛО полягає й у поверненні Криму – МінреінтеграціїПро це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил.
«Сьогодні, 21 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці один раз порушили режим припинення вогню. Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання схід, неподалік населеного пункту Водяне, противник застосував автоматичний станковий гранатомет», - сказано у зведенні.
Неприцільний вогонь не становив загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. На інших напрямках уздовж лінії розмежування спостерігається тиша.
Бойових втрат та поранень серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
У районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишається контрольованою українськими воїнами.
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