Водночас не всі ув'язнені можуть піти служити в армію.

Близько 9,5 тисяч добровольців з-поміж засуджених долучилися до лав Збройних сил України. Серед таких військовослужбовців також 100 жінок. Про це повідомила Державна кримінально-виконавча служба України.

"Близько 9 з половиною тисяч засуджених виконують завдання на фронті, зокрема на передовій. Але не всі з них чоловіки. 100 жінок, які отримали вироки, служать у ЗСУ. Зазвичай їх залучають у підрозділи зв'язку, логістики та медичного забезпечення", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що серед засуджених, які наразі перебувають в ЗСУ, 55% були засуджені за майнові злочини, 11% - за злочини, які пов'язані з незаконним обігом наркотиків, 9% - за завдання тілесних ушкоджень, 6% - за вчинення ДТП з постраждалими та 6% - за вбивства.

Відео дня

Однак не всі ув'язнені можуть піти служити в армію.

"Це, перш за все, злочини проти національної безпеки, тероризм, це злочини статевого плану, злочини, пов'язані з вбивством двох або більше людей, а також службові злочини, пов'язані з людьми, які займали особливо важливе становище", - пояснив представник державної кримінально-виконавчої служби України Дмитро Андреєв.

Мобілізація засуджених

Раніше заступник міністра юстиції України Євген Пікалов заявив, що Україна може мобілізувати до третини в'язнів. За його словами, це може стати важливим резервом особового складу збройних сил в умовах, коли російська агресія триває.

"Ми розглядаємо цей процес не лише як шлях поповнення лав захисників, але й як механізм ресоціалізації через найвищий прояв громадянської відповідальності", - пояснив Пікалов.

Водночас у Третій штурмовій дали оцінку підрозділам з колишніх в'язнів. Зокрема підполковник ЗСУ Максим Жорін наголосив, що такі підрозділи показали себе ефективними та вмотивованими на полі бою.

"Безумовно, є нюанси. Але частіше за все, вони залежать від підходу командування цими людьми. Від процесу їхньої підготовки та побудови внутрішніх відносин. Це надзвичайно крутий досвід, ці люди показали себе на високому рівні. І я вважаю, що цим треба користуватися", - підкреслив військовий.

Вас також можуть зацікавити новини: