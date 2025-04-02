Також у міністерстві назвали бригади, до яких зазвичай доєднуються колишні ув'язнені.

Станом на початок квітня 2025 року вже понад 8 тисяч колишніх засуджених - чоловіків та жінок, поповнили лави української армії. Наразі близько 900 заяв перебувають на розгляді. Про це розповів начальник Департаменту з питань виконання покарань Мін’юсту Євген Горобець у коментарі для "Укрінформ".

За його словами, після того, як у травні 2024 року ухвалили закон, який запровадив інститут умовно-дострокового звільнення засуджених для їхньої участі в обороні країни, перші групи добровольців серед звільнених з установ виконання покарань потрапили у бойові підрозділи вже в серпні 2024 року.

Горобець додав, що переважно умовно-достроково звільнені військові поповнили лави:

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1-го окремого штурмового батальйону "Да Вінчі";

225-го окремого штурмового полку;

92-ї окремої штурмової бригади;

93-ї механізованої бригади "Холодний Яр";

95-ї окремої ДШБ;

Третьої штурмової та деяких інших спецпідрозділів Сил безпеки та оборони.

Посадовець підкреслив, що "ця програма дає людям другий шанс - можливість не просто спокутувати провину, а й довести свою відданість Україні на передовій, де кожен захисник потрібен".

"Ми регулярно взаємодіємо з командуванням підрозділів, де нині служать колишні засуджені та ув’язнені. Цей діалог дозволяє нам отримувати актуальну інформацію про потреби фронту - які саме навички, спеціалізації та компетенції наразі затребувані. З іншого - ми дізнаємося: скільки триватиме підготовка наших умовно-достроково звільнених, на яких посадах вони будуть служити, яке до них ставлення", - додав Горобець.

За його словами, така інформація дуже необхідна під час проведення рекруту в установах, аби ув'язнені свідомо прийняли рішення стати воїнами ЗСУ. Він підкреслив, що багато колишніх засуджених вже відзначені відомчими та державними нагородами за бойові подвиги.

Своєю чергою заступник командира 1-го ОШБ ім. Героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі" Дмитро Кулик запевнив, що колишні засуджені воюють не лише добре, а й дуже героїчно.

"І чоловіки, і жінки, які прибули до нас з установ виконання покарань ДКВС", - зауважив він.

Командир наголосив, що мотивація військових серед колишніх засуджених перебуває на дуже високому рівні.

"Мабуть, таку ми бачили лише у перші місяці повномасштабного вторгнення. Тому ми дійсно дуже бережемо "спецконтингент", як до речі, всіх своїх бійців без винятку. І зрозуміло, спільно з ДКВС максимально долучаємося до рекруту колишніх ув’язнених та засуджених у наш підрозділ", - сказав Кулик.

Мобілізація колишніх ув'язнених - останні новини

Раніше командир 3 штурмової роти 2 штурбату 3 ОШБр з позивним "Вінні" розповів, чи ефективні на фронті мобілізовані ув'язнені. За його словами, такі бійці можуть бути такими ж ефективними, як і інші військові.

"Я вважаю це ефективним, але тільки при відборі. Коли ти саме говориш із майбутніми бійцями, відбираєш собі кого-небудь. Дізнаєшся, за що вони сидять, який у них до цього був шлях, які зараз у них погляди. Підводячи підсумок - ефективність доведена вже не одним бійцем", - зазначив "Вінні".

Водночас голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк розповіла, скільки засуджених готові приєднатися до ЗСУ. Вона нагадала, що в Росії ув'язнених примусово мобілізують і кидають на фронт, а в Україні ж мобілізація засуджених відбувається за добровільною згодою.

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