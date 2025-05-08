Такі військові вже показали себе на високому рівні на полі бою, розповів Максим Жорін.

Підрозділи, сформовані з колишніх увʼязнених, показали себе ефективними та вмотивованими на полі бою. Про це в етері "24 Каналу" розповів підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін, коментуючи особливі контракти для 18-24 річних.

"Ми надзвичайно задоволені тими результатами, які ми отримали. Всі підрозділи в смузі, в якій вони виконували бойові задачі – їх оцінюють як одне з найкращих поповнень, які були за останній час. Тому це має вже практичну оцінку. Ми вже пройшли цей шлях, ми вже побачили, як вони зарекомендували себе на полі бою. Безумовно, є нюанси. Але частіше за все, вони залежать від підходу командування цими людьми. Від процесу їхньої підготовки та побудови внутрішніх відносин. Це надзвичайно крутий досвід, ці люди показали себе на високому рівні. І я вважаю, що цим треба користуватися", – розповів Жорін.

Мобілізація в Україні: важливі новини

Напередодні заступник міністра юстиції Євген Пікалов розповів, що в Україні можуть призвати до лав Сил оборони України від 20% до 30% увʼязнених. Наразі кількість увʼязнених, які долучилися до лав ЗСУ, складає понад 8300 людей. Ще 1000 заяв перебуває на розгляді.

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Нагадаємо, що мобілізація увʼязнених в Україні є виключно добровільною та передбачає кілька етапів перевірки, включаючи медичне та психологічне обстеження. Засуджені можуть бути мобілізовані лише за згодою самого ув'язненого та командира військової частини.

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