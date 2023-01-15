Протягом доби противник здійснив 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Російські загарбники за поточну добу здійснили вісім обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Як йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ в соціальній мережі Facebook, противник веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

"Противник не залишає своїх намірів захопити повністю Донецьку область. Веде наступальні дії на Бахмутському і Авдіївському та намагається поліпшити тактичне положення на Куп'янському і Лиманському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському - обороняється", - йдеться у зведенні.

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"Протягом доби противник здійснив 8 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у зведенні.

Загроза нанесення ворогом авіаційних і ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури залишається на всій території України.

Крім того, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.

Як зазначили у Генштабі, певні підрозділи Збройних сил Білорусі та Російської Федерації продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах.

При цьому мінометних і артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Сопич, Вовківка і Кіндратівка Сумської області та Стариця, Гур'єв Козачок, Бударки, Вовчанськ, Стрілеча, Тернова, Хатнє і Тополі на Харківщині.

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог обстріляв райони понад 15 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Котлярівка, Крохмальне, Берестове та Вільшана Харківської області, а також Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Кузьмине та Червонопопівка на Луганщині.

Також на Бахмутському напрямку обстріляні позиції українських військ у районах понад 20 населених пунктів. Зокрема, це спірне, Червона Гора, Кліщіївка, Івано-Дар'ївка, Соледар, Бахмут, Дружба та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку під вогонь окупантів потрапили Георгіївка, Веселе, Авдіївка, Мар'їнка, Водяне та Новомихайлівка Донецької області.

Разом з тим, на Новопавлівському напрямку обстріляні Вугледар, Пречистівка і Микільські дачі.

На Запорізькому напрямку ворог завдав вогневого ураження по районах понад 20 населених пунктів. Серед них - Милово, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Чарівне, Мала Токмачка, Степове та Качкарівка Запорізької області.

Також на Херсонському напрямку обстрілів зазнали райони понад 15 населених пунктів, зокрема, Херсон та його передмістя.

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За минулу добу російські окупаційні війська завдали три авіаційних і 57 ракетних ударів по території України.

Ворог здійснив 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі.

Для нанесення ракетних ударів по столиці та інших населених пунктах України ворог застосував зенітні керовані ракети С-300/С-400. Також російські окупанти здійснили 41 пуск крилатих ракет повітряного і морського базування та керованих авіаційних ракет, які є високоточною зброєю.

"26 ракет знищили наші захисники", - уточнили в Генштабі.

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