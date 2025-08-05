Ще 500 мільйонів доларів на закупівлю зброї в США: Зеленський назвав країни, що дали гроші

Три країни Північної Європи стали першими у фінансуванні зброї для захисту України.

Понад 500 мільйонів доларів виділили Швеція, Норвегія та Данія на закупівлю американського озброєння для України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

"Сьогодні є ще одне рішення в межах ініціативи про закупівлю американського озброєння. Плюс 500 мільйонів доларів – загальна сума від наших друзів із Північної Європи: Швеції, Норвегії та Данії. Реалізовуватись буде під координацією з НАТО через Prioritised Ukraine Requirement List", - написав він.

Президент подякував премʼєру Швеції Ульфу Крістерссону, премʼєру Норвегії Йонасу Гару Стере, премʼєрці Данії Метте Фредеріксен та Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте.

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"Це дуже сильна ініціатива, яка значно збільшує наш потенціал захисту життя. Вчора 500 мільйонів євро від Нідерландів, тепер ще рішення на пів мільярда доларів. Це буде відчуватись. І це буде хорошим прикладом для інших країн НАТО, щоб посилити звʼязки між Америкою та Європою в контексті безпеки і щоб гарантувати захист від російських ударів", - наголосив президент України.

Зеленський зазначив, що Україна цінує внесок партнерів у розвиток спільних оборонних виробництв та сили українського оборонного виробництва.

"Такі кроки є новою реальною основою для безпеки Європи довгостроково. Росія ніколи не перетворить Європу на континент війни, і саме завдяки нашим спільним зусиллям зараз гарантуємо, що мир пануватиме", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, Reuters зазначав, що США і союзники по НАТО розробляють схему, за якої європейські країни зможуть переказувати гроші до спеціального американського фонду, щоб оплачувати закупівлю і передачу американської зброї Україні. Цей механізм отримав назву PURL (Priority Ukraine Requirements List).

Зазначалося, що процес починатиметься з того, що Київ складатиме списки найбільш пріоритетних озброєнь пакетами приблизно по 500 млн доларів. Якщо одна з європейських країн готова передати Україні щось із такого списку, то вона зможе купити аналогічну заміну в США в обхід тривалих процедур схвалення військових поставок, але повинна буде оплатити заміну авансом.

При цьому європейські країни також зможуть просто замовити відповідні товари у США напряму або через НАТО. Це дасть змогу прискорити постачання і поповнення запасів союзників, минаючи тривалі процедури.

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