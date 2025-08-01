Щонайменше один транш військових поставок Україні зараз обговорюється за такою схемою.

США і союзники по НАТО розробляють схему, за якої європейські країни зможуть переказувати гроші до спеціального американського фонду, щоб оплачувати закупівлю і передачу американської зброї Україні. Як пише Reuters, механізм отримав назву PURL (Priority Ukraine Requirements List).

Зазначається, що процес починатиметься з того, що Київ складатиме списки найбільш пріоритетних озброєнь пакетами приблизно по 500 млн доларів. Якщо одна з європейських країн готова передати Україні щось із такого списку, то вона зможе купити аналогічну заміну в США в обхід тривалих процедур схвалення військових поставок, але повинна буде оплатити заміну авансом.

При цьому європейські країни також зможуть просто замовити відповідні товари у США напряму або через НАТО. Це дасть змогу прискорити постачання і поповнення запасів союзників, минаючи тривалі процедури. Один із пакетів уже обговорюється.

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Видання пише, що союзники сподіваються таким методом поставити в Україну зброї на 10 млрд доларів. Цю мету вони називають амбітною, терміни її досягнення ніхто не назвав.

Важливо, що ініціатива реалізується паралельно з програмою екстрених поставок з арсеналів США (Presidential Drawdown Authority).

Зброя для України

Раніше видання The Wall Street Journal писало, що республіканська партія США розробила механізм, як озброїти Україну американською зброєю за європейські гроші. Вони дотримуються пропозиції американського лідера Дональда Трампа зібрати мільярди доларів на рік на військові дії.

Закон, запропонований сенаторами Роджером Вікером (республіканець від штату Міссісіпі) і Джимом Рішем (республіканець від штату Айдахо), являє собою найдокладніший на сьогоднішній день опис того, як Трамп міг би реалізувати свій новий план із постачання Києва європейськими фондами.

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