Це перший такий крок серед країн НАТО в час, коли Росія намагається масштабувати свої удари, підкреслив український президент.

Нідерланди надають Україні пакет допомоги на 500 млн євро, він включатиме ракети для Patriot. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі президент України Володимир Зеленський.

"Україна, а отже, і вся Європа отримає більше захисту від російського терору. Щиро вдячний Нідерландам за суттєвий внесок у посилення українського повітряного щита – щойно обговорили це з прем’єр-міністром Діком Схоофом. Пакет у 500 мільйонів євро – це американська зброя, зокрема ракети для Patriot", - зазначив він.

Президент підкреслив, що це перший подібний крок серед країн НАТО в час, коли Росія намагається масштабувати свої удари. За словами Зеленського, це точно допоможе захистити життя українців.

Відео дня

Глава держави додав, що це рішення стало одним із практичних результатів саміту НАТО в Гаазі.

"Дякую Генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за рішучість у зміцненні нашої оборони. Вдячний Діку Схоофу за сьогоднішнє рішення, і чекаємо з візитом в Україні", - резюмував Зеленський.

Більше новин про поставки Patriot

Як повідомляв УНІАН, у липні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус за підсумками поїздки до США сказав, що Берлін зробить свій внесок, щоб допомогти поставити Україні загалом п'ять систем Patriot "якомога швидше". Також він сказав, що будуть надані боєприпаси. Але він не розповів про інші деталі переговорів зі США.

За даними журналу Spiegel, крім двох систем Patriot, які профінансує Німеччина, витрати на третю систему погодилася взяти на себе Норвегія. Залежно від кількості зенітних ракет, що поставляються, їхня вартість становить близько мільярда доларів за систему.

За кілька днів, а саме, 26 липня The Washington Post із посиланням на неназваних чиновників повідомило, що Німеччина передала Україні три системи Patriot в межах запропонованої США нової схеми допомоги України, коли американську зброю для ЗСУ оплачують європейські країни.

Зазначалось, що загалом Україна сподівається отримати 10 систем Patriot за новою схемою.

Вас також можуть зацікавити новини: