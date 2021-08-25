У зоні проведення Операції об'єднаних сил 24 серпня, на День Незалежності України, загинув український військовий Олександр Аксьонов.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Бориспільський міський голова Володимир Борисенко.
"Сумна звістка зі Сходу… У зоні проведення антитерористичної операції загинув наш земляк Олександр Аксьонов. Йому було лише 38 років. Незалежність виборюється… На жаль, такою болючою ціною. Світла пам’ять Герою!" - написав він.
Нагадаємо, у День Незалежності України, 24 серпня, один український військовий загинув, а ще двоє отримали поранення. Бойовики тричі порушили режим припинення вогню.
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