Чоловік отримав на Донеччині, де відбуваються серйозні бої.

Письменник, журналіст, колишній в’язень тюрми донецьких бойовиків "Ізоляція" Станіслав Асєєв отримав на фронті контузію і потрапив в госпіталь. Про це він повідомив у соцмережі Х.

"Я живий, хоча за всіма законами фізики та ймовірності мав би померти. Позиції, на жаль, втрачені. Зараз я в лікарні зі струсом мозку", - зазначив Асєєв.

При цьому додав, що незабаром знову звернеться до людей за допомогою, оскільки його підрозділ в матеріальному плані багато втратив.

Відео дня

Український журналіст Денис Казанський у Facebook повідомляв, що Стас Асєєв воює на найгарячішому напрямку під селом Очеретине (Донецька область). Він отримав контузію.

"Днями ми видали новий роман Стаса - "Мельхіоровий слон". Насправді був написаний ще у 2013 році, але досі не видавався. Стас планував презентувати його в Києві 28 квітня, але не зміг через загострення на фронті", - написав він.

Станіслав Асєєв - чим відомий

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2019 року, на КПВВ "Майорське" у Донецькій області відбувся обмін утримуваними особами між українською стороною і представниками ОРДЛО. Україні повернули 76 людей в обмін на 124 особи зі списку ОРДЛО. Серед них був і Станіслав Асєєв.

Звільнений у рамках обміну утримуваними особами з ОРДЛО журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв 2 січня 2021 року зняв банер на свою підтримку FreeAseyev з балкона "Українського тижня".

Колишній політв’язень та журналіст Станіслав Асєєв, який з 2017 по 2019 роки перебував у полоні бойовиків в донецькому концтаборі "Ізоляція" розповідав про викрадення й катування проросійськими найманцями.

28 місяців Асєєв пробув у "Ізоляції" – колишньому заводі та унікальному культурному просторі Донецька – до приходу росіян.

Він зазначав, що специфіка "Ізоляції" в тому, що це не офіційна в’язниця, а саме концтабір. Він про це написав книжку "Ізоляція".

Вас також можуть зацікавити новини: