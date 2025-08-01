Людей перевели в інші вагони.

Ввечері у п'ятницю, 1 серпня, загарбницька армія Російської Федерації вкотре обстріляла Суми. На щастя, обійшлося без постраждалих.

О 17:20 виконуючий обов'зяки мера Артем Кобзар заявив, що окупанти атакували дронами-камікадзе об'єкти цивільної інфраструктури, у місті пролунали два вибухи. За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає.

Вже о 18:50 він повідомив у своєму Telegram-каналі, що Суми знову опинилися під обстрілом окупантів. Наслідки ударів фіксують і на сумському вокзалі:

Відео дня

"Пошкоджені вікна в поїзді №45 Харків - Ужгород. Пасажири поїзда цілі, залізничники оперативно перевели їх в інші вагони. Поїзд продовжує рух за графіком".

Обстріли України

Згідно з даними UA War Infographics, з початку року росіяни випустили по Україні близько 29 тисяч дронів - це у 11 разів більше, ніж за той самий період минулого року.

За їхніми підрахунками, цьогоріч українським силам вдалося збити або вивести з ладу за допомогою радіоелектронної боротьби 88,2% усіх ворожих безпілотників.

Найменше дронів російська армія застосувала у квітні - близько 2,4 тисячі. З них понад 2 тисячі були знищені або нейтралізовані засобами РЕБ.

Нагадаємо, сьогодні у Києві оголошено День жалоби за загиблими під час російської атаки на місто в ніч проти 31 липня. Внаслідок цього обстрілу загинула 31 людина, ще понад 150 отримали поранення.

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