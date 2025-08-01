Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував російську атаку на Київ вночі 31 липня, внаслідок якої загинули щонайменше 16 осіб. Він назвав дії Росії "огидними".
"Росія... Я думаю, те, що вони роблять, огидно. Це війна Байдена, а не моя. Думаю, те, що робить Росія, дуже сумно. Багато росіян гине, більше росіян гине. Українці гинуть", – заявив він під час спілкування з журналістами, уривки якого публікує Clash Report.
Крім того, американський лідер заговорив про запровадження нових санкцій проти Росії після завершення 10-денного терміну, виділеного Москві.
"Ми запровадимо санкції. Я не знаю, чи вони турбують його (Путіна, – ред.). Я знаю більше, ніж хто-небудь про санкції, мита та інше. Я не знаю, чи матиме це ефект, але ми це зробимо. Європа дуже засмучена, але це війна, якої ніколи не мало би бути", – додав Трамп.
Варто зазначити, що, за словами президента США, спецпосланник Стів Віткофф має здійснити візит до Росії після поїздки до Ізраїлю.
Війна в Україні і США: останні новини
За словами держсекретаря США Марко Рубіо, Трампа розчаровує той факт, що під час телефонних розмов Росія запевняє його в тому, що готова до миру, а потім у новинах він бачить, як бомблять українські міста. Рубіо додав, що у Трампа багато методів впливу на Москву.
Раніше старший американський дипломат Джон Келл під час засідання Ради безпеки ООН сказав, що угоду про припинення війни в Україні Київ та Москва мають укласти до 8 серпня.