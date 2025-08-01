За словами Трампа, санкціям проти Росії бути.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував російську атаку на Київ вночі 31 липня, внаслідок якої загинули щонайменше 16 осіб. Він назвав дії Росії "огидними".

"Росія... Я думаю, те, що вони роблять, огидно. Це війна Байдена, а не моя. Думаю, те, що робить Росія, дуже сумно. Багато росіян гине, більше росіян гине. Українці гинуть", – заявив він під час спілкування з журналістами, уривки якого публікує Clash Report.

Крім того, американський лідер заговорив про запровадження нових санкцій проти Росії після завершення 10-денного терміну, виділеного Москві.

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"Ми запровадимо санкції. Я не знаю, чи вони турбують його (Путіна, – ред.). Я знаю більше, ніж хто-небудь про санкції, мита та інше. Я не знаю, чи матиме це ефект, але ми це зробимо. Європа дуже засмучена, але це війна, якої ніколи не мало би бути", – додав Трамп.

Варто зазначити, що, за словами президента США, спецпосланник Стів Віткофф має здійснити візит до Росії після поїздки до Ізраїлю.

Війна в Україні і США: останні новини

За словами держсекретаря США Марко Рубіо, Трампа розчаровує той факт, що під час телефонних розмов Росія запевняє його в тому, що готова до миру, а потім у новинах він бачить, як бомблять українські міста. Рубіо додав, що у Трампа багато методів впливу на Москву.

Раніше старший американський дипломат Джон Келл під час засідання Ради безпеки ООН сказав, що угоду про припинення війни в Україні Київ та Москва мають укласти до 8 серпня.

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