Липень став рекордним за кількістю запущених Росією дронів у 2025 році.

За сім місяців 2025 року російські окупанти запустили по Україні 29 000 дронів. Це в 11 разів більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Про це повідомляє UA War Infographics.

Зазначається, що у 2025 році 88,2% усіх російських дронів, які були запущені по Україні, вдалося збити або знешкодити засобами РЕБ.

Аналітики поділилися, що 2025 року найменше дронів росіяни запустили у квітні - 2,4 тисячі одиниць. З них вдалося збити або знешкодити засобами РЕБ 2 тисячі БПЛА.

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Липень став рекордним за кількістю запущених Росією дронів у 2025 році. Ворог минулого місяця атакував Україну 6,6 тисячами безпілотників, з яких збили або знешкодили 5,6 тисячі одиниць.

Крім того, за сім місяців 2025 року окупанти запустили по Україні 951 ракету. 56% цих ракет збили або знешкодили засобами РЕБ.

Рекордним за кількістю запущених Росією ракет у 2025 році став червень. Тоді ворог атакував Україну 238 ракетами.

Російські обстріли України - важливі новини

Нагадаємо, що вранці 31 липня росіяни завдали ракетного удару по Києву після нічної атаки дронів. Пошкодження було зафіксовано в кількох районах столиці.

Президент України Володимир Зеленський пізніше повідомив, що всі пошуково-рятувальні роботи внаслідок російської атаки на Київ завершено. Відомо, що загинула 31 людина, серед них п'ятеро дітей.

Крім того, мер Харкова Ігор Терехов розповідав, що збитки, завдані місту внаслідок російських атак за час повномасштабного вторгнення, можуть становити приблизно 10 млрд євро. Він нагадав, що в Харкові щодня відбуваються вибухи і трапляються руйнування.

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