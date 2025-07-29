Фахівець прогнозує, що отриманий досвід окупанти перенесуть і на інші фронти.

Російські окупаційні війська влаштували в Сумах "тестовий полігон" для випробувань дронів "Італмас". Про це заявив фахівець із систем зв'язку, РЕБ і радіоелектронної розвідки Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Російський БПЛА "Італмас" став справжньою бідою для Сум. Росіяни фактично влаштували там тестовий полігон для випробувань цього БПЛА. І не сумнівайтеся, вони перенесуть досвід на інші фронти. "Італмас" – це не КУБ, з яким його постійно плутають військові. У нього гвинт спереду, і це чітко видно на відео", – написав він у Facebook.

"Флеш" зауважив, що ці дрони передають пілотам, які ними керують, аналогову картинку. Завадити це робити може комплекс РЕБ для придушення відео на діапазоні 3.3 ГГц, додав фахівець.

"Але ми цього не робимо. Можливо вже треба думати глобально про створення рішення (плану) для прикриття прифронтових міст? Чого ми чекаємо? Щоб усе міста рознесли?" – резюмував Сергій Бескрестнов.

Атаки дронами "Італмас" по Сумах

Про те, що російські загарбники тероризують Суми дронами "Італмас", розповідала і місцева журналістка Олеся Боровик. Вона зазначала, що такий безпілотник ворог застосував і під час нещодавнього удару по будівлі Сумської ОДА.

Боровик також зауважила, що ці дрони схожі на "Шахеди", але автоматично наводяться за допомогою оператора. Крім того, ці безпілотники мають невеликий заряд – 15-20 кг вибухівки.

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