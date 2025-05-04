Росіяни просунулися біля Лиману, Курахового і Великої Новосілки.

Російські війська продовжують наступати на фронті, і, мають локальні успіхи на п'яти напрямках на сході. Водночас Збройні сили України проводять контратаки на низці ділянок фронту.

Як ідеться у звіті Інституту вивчення війни, ворог активізував штурми на Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Часовоярському, Торецькому та Покровському напрямках.

"Російські війська нещодавно просунулися в районі Лиману, Сіверська, Новопавлівки, Курахового та Великої Новосілки", - зазначають аналітики.

Відео дня

Повідомляється, що 2 і 3 травня бої тривали в Курській області, російські війська продовжують спроби витіснити українські сили з цього району.

Водночас російські війська продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися. На Харківщині окупанти атакували біля Вовчанська, однак також не досягли успіхів, зазначають у ISW.

Також повідомляється, що на Покровському напрямку російські війська зазнають втрат, втрачаючи щонайменше 150 військових щодня, оскільки намагаються просунутися в Дніпропетровську область до 9 травня. Також Росія нещодавно посилила свої підрозділи на цьому напрямку або за рахунок передислокації з Курського напрямку, або за рахунок мобілізації.

Водночас ЗСУ на Покровському напрямку завдали вогневого ураження по складах боєприпасів противника, а також здійснюють контратаки, зокрема в районі Богатиря та Вільного Поля.

На південних напрямках зберігається висока інтенсивність бойових дій, особливо в районах Гуляйполя, Оріхового та західної частини Запорізької області. Водночас ЗСУ продовжують знищувати техніку та засоби ППО противника, зокрема було завдано удару по зенітно-ракетному комплексу Бук-М3 на півдні країни.

Війна в Україні - новини

Як вважає військовий експерт Сергій Жданов, окупанти на червень-липень готують наступальну операцію з Лиманського напряму і з Краматорського або Покровського напряму - з метою охоплення і подальшого захоплення Слов'янсько-Краматорської агломерації.

Тим часом голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко зазначив, що росіяни навряд чи зможуть провести успішну оперативно-стратегічного рівня операцію з наступу в напрямку Дніпропетровської області. За його словами, наразі окупанти не можуть різко наростити війська навіть для того, щоб наступати на Покровськ і Мирноград Донецької області.

Вас також можуть зацікавити новини: