Як зазначив Демченко, найбільш активно такі групи окупантів діють у напрямку населених пунктів Басівка та Журавка.

Упродовж останнього часу російські окупанти почали розширювати зону застосування тактики малих штурмових груп у Сумській області. Про це hromadske сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, піші групи ворога інколи намагаються потрапити на територію України на квадроциклах та мотоциклах, використовуючи швидкість для того, щоб максимально просунутися вглиб нашої території. Там вони намагаються закріпитися та вичікувати подібне підкріплення для того, щоб вже більшими силами вести бої.

Як зазначив Демченко, найбільш активно такі групи окупантів діють у напрямку населених пунктів Басівка та Журавка, проте останнім часом почали розширювати цю тактику лівіше від Журавки - це населені пункти Веселівка та Володимирівка.

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"Це постійні дії противника. Зараз бачимо, що вони намагаються розширити цю зону. Якщо раніше було Новеньке, далі напрямок населеного пункту Басівка, Журавка, то зараз, на жаль, фіксуємо подібне ще на двох напрямках населених пунктів", - розповів речник ДПСУ, додавши, що це триває вже не один тиждень і попри втрати, яких завдають противнику Сили оборони.

Крім того, як зауважив Демченко, на Сумщині найактивніше з усього кордону з РФ, який зараз контролює Україна, діють ДРГ. Зокрема, диверсанти більш активні на півночі Сумщини, ближче до Чернігівської області, або південніше - це ближче до Харківщини.

Водночас, як поінформував речник ДПСУ, у центральній частині росіяни не припиняють тактику заходу малих штурмових груп. Він сказав:

"Сили оборони України та прикордонні підрозділи максимально використовують все наявне озброєння, щоб знищувати ці групи - як ті, що переходять лінію держкордону, так і ті, які ми виявляємо ще на підступах до нашого кордону".

Війна в Україні - ситуація на Сумщині

Як повідомляв УНІАН, вчора очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров заявив, що російські окупаційні війська продовжують намагатися просунутися вглиб Сумської області. Ворог захопив чотири населених пункти.

"На сьогодні на території Сумщини під контролем противника знаходяться населені пункти Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади", - поінформував він. За його словами, жителів вищеназваних сіл давно евакуювали. Зараз загрози для цивільного населення там немає.

При цьому Григоров додав, що окупанти і надалі продовжують спроби просунутися для створення "буферної зони".

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