Росія, за даними ОП, готує примусовий вивіз українців.

В Офісі президента розкрили план Росії щодо можливого теракту на Каховській ГЕС.

Про це написав радник голови ОП Михайло Подоляк. Він зокрема зазначив, що Росія готує техногенну катастрофу.

"Справжній "план Суровікіна" щодо Каховської ГЕС: 1. Мінування дамби і трансформаторів. 2. Примусовий вивіз українців, переселення нелояльного населення до РФ. 3. Затоплення території, щоб зупинити контрнаступ та перекрити власний відступ. Росія готує техногенну катастрофу", - йдеться у повідомленні.

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Каховська ГЕС: останні новини

Російський генерал, якого призначили командувати війною РФ проти України, - Сергій Суровікін, 18 жовтня сказав, що Київ нібито хоче атакувати греблю Каховської ГЕС.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російська сторона може атакувати Каховську ГЕС, звинуватити в цьому Київ і використати спровоковану повінь для прикриття відступу своїх сил з Херсонської області.

Каховська ГЕС розташована за 5 км від захопленого росіянами міста Нова Каховка Херсонської області.

Ця ГЕС - нижня і остання за рахунком (шоста) ступінь в каскаді Дніпровських гідроелектростанцій. Гідроелектростанція біля Нової Каховки забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для того, щоб у південній частині України були електрика і вода.

Окупанти похвалилися, що після масштабного вторгнення в Україну розблокували Північно-Кримський канал. Забір води для цього каналу проводиться в Каховському водосховищі.

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