Всього постраждали троє людей.

У ніч на 11 серпня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Київській області.

Як повідомляє ДСНС, внаслідок атаки загинули мирні жителі - 35-річний чоловік та його 4-річний син. Вони опинились під завалами будівлі і під час пошуково-рятувальних робіт їх знайшли загиблими", - зазначили у відомстві.

"Сьогодні вночі сталося падіння уламків ракети на приватні житлові будинки у Броварському районі. Троє людей тяжко травмовано, серед яких 13-річна дитина", - розповіли у пресслужбі ДСНС.

Ракетна атака на Україну - що відомо

Сьогодні близько опівночі через ракетну небезпеку було оголошено повітряну тривогу.

Згодом Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що у напрямку столиці летять ракети. У КМВА заявили про роботу сил ППО на підступах до Києва. Пізніше стало відомо, що регіон також атакують дрони.

Як відомо, остання ракетна атака на Київ та Київщину сталась ввечері 5 серпня. У Київській обласній військовій адміністрації станом на 18:00 6 серпня повідомляли, що падіння уламків були зафіксовані у 2-ох районах області.

Тоді ворог застосував щонайменше одну ракету виробництва КНДР, заявив військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

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