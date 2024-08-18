У ніч на 18 серпня радіотехнічними військами Повітряних сил Збройних сил України виявлено 16 засобів повітряного нападу противника, з яких 13 знищено.
Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук в Telegram. Він зазначив, що збито 5 ракет та 8 "Шахедів". "У ніч на 18 серпня 2024 року ворог атакував балістичними ракетами із Курської та Воронезької областей, крилатими та керованими авіаційними ракетами, а також ударними БПЛА типу Shahed (район пусків Курська обл. - РФ)", - повідомляє Олещук.
Він заявляє, що було виявлено 16 засобів повітряного нападу противника: одну балістичну ракету "Іскандер-М"; дві балістичні ракети KN-23; дві керовані авіаційні ракети Х-59; три крилаті ракети (тип уточнюється); вісім ударних БПЛА Shahed-131/136.
Генерал-лейтенант зазначає, що в результаті протиповітряного бою зенітними ракетними військами Повітряних сил, мобільними вогневими групами Сил оборони України та підрозділами радіоелектронної боротьби збито 13 повітряних цілей у межах Київської, Сумської та Полтавської областей: дві балістичні ракети KN-23; три крилаті ракети (тип уточнюється); вісім ударних БПЛА Shahed-131/136.
"Решта ракет, які не потрапили до статистики збитих, не досягли бажаних цілей. Попередньо без людських втрат та потерпілих", - зазначає він.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 18 серпня, російські окупаційні війська приблизно о 05:00 застосували балістичне озброєння для ракетного удару по Києву.
Столична влада повідомляла, що це вже третій обстріл балістикою столиці цього місяця з чітким інтервалом у 6 днів між кожною атакою. За попередньою інформацією, цей удар був практично ідентичним двом попереднім.
Зазначалося, що балістичні ракети були уражені на підльоті до столиці. Водночас практично разом з ракетою в бік Києва заходили кілька ударних дронів росіян, однак захисники неба завчасно збили їх так, щоб "кияни не чули навіть звуків бойової роботи". Всі БПЛА знищили далеко за межами міста.