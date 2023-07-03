За його словами, обережна тактика воїнів дуже правильна у реаліях добре укріпленого фронту.

Контрнаступ України проти російських військ значно ускладнюють наземні міни та інші оборонні перешкоди росіян. Втім, українські війська діють обережно. Така стратегія правильна.

Про це заявив очільник Військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер, повідомляє Reuters.

"Контрнаступ – це складно… Люди не повинні думати, що це легка прогулянка. Це ніколи не буде так", – сказав Бауер журналістам у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Адмірал наголосив, що на деяких напрямках воїни зіштовхуються з оборонними перешкодами глибиною до 30 кілометрів, намагаючись прорвати російську оборону. Топ-посадовець Альянсу також вдався до історичних порівнянь.

"Ми бачили в Нормандії під час Другої світової війни, що союзникам знадобилося сім, вісім, дев'ять тижнів, щоб фактично прорвати оборонні лінії німців. Тому не дивно, що це відбувається не так швидко", – сказав він.

Бауер сказав, що українські війська правильно зробили, коли діяли обережно, щоб уникнути великих втрат, намагаючись просунутись вперед.

"Це надзвичайно складна операція такого типу, і я думаю, що те, як вони її проводять, заслуговує на похвалу", – сказав він.

Адмірал наголосив, що українська армія не повинні зазнавати тиску чи критики щодо перебігу та інтенсивності контрнаступу, адже це "дуже-дуже важкий час для них".

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

З початку літа українські воїни проводять контрнаступ та вже досягли успіхів на Бахмутському на Запорізькому напрямках. Сьогодні в Інституті вивчення війни повідомив, що українські військові на шести ділянках фронту проводили контрнаступальні операції та домоглися успіхів.

Офіційно початок контрнаступу підтвердив президент Володимир Зеленський 10 червня. Він зауважив, що контрнаступ України вже стартував, воїни вже вигнали російських загарбників з низки населених пунктів.

Вас також можуть зацікавити новини: