Сторони обговорювали військові потреби України, повідомив глава держави.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував таємний візит директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільяма Бернса до України у червні.

Глава держави в інтерв'ю американському телеканалу CNN сказав, що був "здивований", коли побачив, що в медіа з'явилася інформація про його зустріч з директором ЦРУ.

"Моя комунікація з головою ЦРУ має завжди бути за лаштунками. Ми обговорювали важливі справи – чого потребує Україна і як Україна готується діяти", – сказав Зеленський.

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Президент наголосив, що у української влади "немає жодних секретів від ЦРУ".

"Ми маємо гарні відносини, і наші розвідувальні служби говорять між собою. … Ситуація є доволі прямою. Ми маємо гарні відносини з головою ЦРУ і ми розмовляємо. Я повідомив йому про усі важливі речі, пов'язані з полем бою, які нам потрібні", – заявив Зеленський.

За інформацією CNN, Бернс став надійним посередником і під час війни декілька разів відвідував Україну. Його візит, за словами джерел телеканалу серед посадовців США, відбувся до того, як ватажок ЧВК "Вагнер" Євген Пригожина влаштував заколот в Росії.

Таємний візит директора ЦРУ до України

На початку місяця видання The Washington Post з посиланням на джерела повідомило про таємний візит директора ЦРУ Вільяма Бернса до України у червні. Візит нібито відбувся в перші дні початку контрнаступу ЗСУ і до заколоту в Росії, що відбувався 24-25 червня.

Сповіщалося, що в Офісі президента Володимира Зеленського за участі Бернса відбулося обговорення плану мирних переговорів з Росією.

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