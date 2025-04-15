Кушнір повідомив, що із семи військових у його групі троє отримали поранення, але позицію не залишили.

Окупанти намагаються повністю захопити місто Торецьк. Там зараз тривають вуличні бої. Захоплення цього міста дозволить росіянам розпочати наступ на Костянтинівку.

В інтерв'ю Радіо Свобода український офіцер штурмового полку "Сафарі" бригади Нацполіції "Лють" Богдан Кушнір розповів, як, перебуваючи в оточенні 35 днів, він з побратимами утримували позиції у Торецьку. Групу солдат вивезли з міста під час спецоперації.

"Ти з бою приїжджаєш, дивишся своє відео і думаєш: як ми це пережили. Це треш. Ти дивишся на відео – і тобі страшно. А коли ти перебуваєш там, знімаєш це відео, у тебе організм мобілізований", - поділився пережитим Кушнір.

Відео дня

Військовий зазначив, що в оточенні опинився випадково. "Є таке поняття, як "командирський рекон", коли ти маєш виїхати, оцінити обстановку. Я не планував виїхати на місяць на позиції. Тим більше взимку, коли мінус 15 – мінус 18", - розповів військовий.

Військовий розповів, що він з побратимами розташувалися у звичайному будинку у Торецьку, який став крайньою позицією української оборони. Кушнір також розповів про один зі штурмів окупантів. Військовий зазначив, що ворожий штурм розпочався раптово.

"Зухвало. Не просто лохи йдуть і будь-що роблять. Жорстко, дуже жорстко йдуть. Бувало таке, що з п’ятої ранку почали. Не виходить зайти через цей напрямок – вони пішли, відпочили і заходять через інший. Тупо з п’ятої ранку до 17-ї – штурмують 12 годин. Бували такі групи, які взагалі не відступали. Вони всі "подвухсотилися" – і все. І так – місяць, день у день", - розповів військовий.

Штурмовик поділився, що на третій тиждень таких боїв почали закрадатись важкі думки. Температура повітря почала опускатися, солдати почали хворіти, а штурми лише посилилися.

Кушнір повідомив, що із семи військових у його групі троє отримали поранення, але позицію не залишили. І навіть змогли взяти в полон кількох російських солдатів.

Через місяць до руїн будинку, де були українські захисники, прорвалася бронемашина і їх вивезли з оточення.

"У мене не може бути миру з цим противником. Може бути припинення вогню. Воно буде. Кожна нормальна людина хоче припинення вогню. Хочеться повернутися до сім’ї, ростити своїх дітей. Моя дитина народилася, скоро три роки, а я ще не був вдома. Але зараз, я думаю, ми можемо виконати головну місію, те, чого нам не вдавалося сотні років, – це внаслідок війни з цим геополітичним монстром, як Росія, дуже потужним, зберегти державність. Це завдання ми здатні виконати. Думаю, ми його виконаємо", - підсумував військовий.

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