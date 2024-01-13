Уламки ракети РФ спричинили руйнування.

У Чернігові внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватний сектор у передмісті. Як передає кореспондент УНІАН, вранці під час повітряної тривоги було чути гучні вибухи.

Згодом зʼявилося повідомлення від начальника міської військової адміністрації, що це працювала ППО.

У секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в області поінформували, що сьогодні зранку російські військові вкотре атакували Україну повітряними засобами ураження.

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"Уламками ворожої ракети завдано руйнувань у секторі приватної житлової забудови Чернігова. На щастя, люди не постраждали. Поліцейські на місці події проводять документування наслідків атаки росіян", - зазначили в поліції.

На місце події прибули групи реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група та фахівці слідчого управління, керівництво поліції Чернігівщини.

Поліцейські з’ясували, що внаслідок влучання уламків ворожої ракети пошкоджень зазнали кілька приватних будинків та нежитлових споруд, одну будівлю практично зруйновано. У дворі, найближчому до епіцентру події, від вибуху загинув собака господарів. Люди вціліли.

Поліція продовжує працювати на місці ворожої атаки та проводить документування її наслідків.

З'явилися деталі про ракетну атаку Росії

Вночі Російська Федерація атакувала повітряний простір України різним арсеналом ракет, включно з балістичними та керованими боєголовками, а також дронами. Вибухи лунали по різних областях України. Після відбою тривоги Повітряні сили ЗСУ заявили, що ворог атакував наші території 40 засобами повітряного нападу.

Серед них були ракети С-300/С-400, "Кинджали", крилаті ракети типу Х-101/Х-555/Х-55 та інші боєголовки. ЗСУ змогли знищити 8 ракет, однак уточнили, що інші пропущені цілі не досягли мети.

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