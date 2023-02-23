Ворожі війська продовжують зазнавати втрат.

До травматологічного центру у Донецьку напередодні поранених окупантів доправили шість автомобілів швидкої допомоги, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00.

Зазначається, що супротивник продовжує зазнавати втрат.

"Так, у Донецьку в ніч з 21 на 22 лютого відзначено прибуття до травматологічного центру шести автомобілів швидкої допомоги з пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ", - повідомили у Генштабі.

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Війна в Україні - актуальні новини 23 лютого

Напередодні Генштаб констатував, що наступ РФ набирає обертів - противник перекидає для штурмів додаткові війська.

Втім, наступальні дії росіян під Бахмутом як і раніше обходяться для ворога у велику ціну. На думку експертів ISW, Росії бракує бойової потужності та ресурсів для підтримки нового наступу.

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Російські втрати у війні в Україні сягнули вже 145 850 мертвих окупантів, 790 загарбників ліквідували протягом 22 лютого.

Зокрема, ЗСУ знищили на Кінбурнській косі реактивну систему залпового вогню "Град" російських окупантів, на лівобережжі півдня - пускову установку ЗРК С-300.

Крім того, грандіозними втратами для ворога закінчилися нові штурми поблизу Бахмута. Ворогу довелося відступити.

Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також чотири удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

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