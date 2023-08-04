Саме з цих запасів Росія фінансує війну проти України.

Кремль покриває падіння бюджетних доходів з резервних фондів, які РФ активно наповнювала валютою та золотом перед повномасштабним вторгненням в Україну.

Їхній обсяг оцінюється у понад $150 мільярдів, сказав представник воєнної розвідки України Андрій Юсов у коментарі Укрінформу.

"Власне, саме із цих запасів Росія фінансує війну: утримує армію, виготовляє та закуповує зброю", - зазначив Юсов.

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За даними української розвідки, ресурси РФ не безмежні, а війна - це дуже дорого. У зв'язку з цим процес системної кризи в РФ незворотній і є лише питанням часу.

Зазначається, що крім резервів, Росія отримує доходи від експорту нафти. На початку року РФ експортувала 8,3 млн барелів нафти на добу - найвищий рівень з квітня 2020-го, згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). Найбільшими покупцями виявились:

Китай (43% російського експорту сирої нафти);

Індія (36%);

ЄС (8%);

Туреччина (3%).

Однак після встановлення верхньої межі цін для закупівель російської нафти, доходи від цієї галузі за 4 місяці цього року скоротилися на 52% порівняно з січнем - квітнем 2022 року.

Витрати Росії на війну в Україні

Минулого року фінансист Білл Браудер заявляв, що російські чиновники вкрали 80% грошей, які окупанти мали витратити на війну.

На тлі повномасштабного вторгнення в Україну Росія подвоїла свої цільові витрати на оборону на 2023 рік до більш ніж 100 мільярдів доларів, що становить третину всіх державних витрат.

Станом на початок травня витрати російського бюджету на фінансування армії, кинутої на війну з Україною, перевищили 3 трлн.

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