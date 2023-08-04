Росія вже витратила 57,4% свого нового річного оборонного бюджету.

На тлі повномасштабного вторгнення в Україну Росія подвоїла свої цільові витрати на оборону на 2023 рік до більш ніж 100 мільярдів доларів, що становить третину всіх державних витрат.

Як повідомляє Reuters, з посиланням на урядовий документ країни-агресора, тільки в першій половині 2023 року Росія витратила на оборону на 12%, або 600 мільярдів рублів, більше, ніж 4,98 трильйона рублів (54 мільярди доларів), які вона спочатку планувала на 2023 рік.

Витрати на оборону за перші шість місяців 2023 року склали 5,59 трлн рублів, що становить 37,3% від загальної суми 14,97 трлн рублів, витрачених за цей період, говориться в документі. Бюджетним планом Росії передбачено 17,1% від загального обсягу коштів, що витрачаються на "національну оборону".

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Як йдеться в матеріалі, зростання військових витрат підтримує помірне відновлення економіки Росії в цьому році за рахунок зростання промислового виробництва, але вже призвело до дефіциту бюджетних фінансів у розмірі близько 28 мільярдів доларів, що посилюється падінням доходів від експорту.

Збільшення витрат на оборону, у зв'язку з повномасштабним вторгненням в Україну, може ще більше збільшити дефіцит, в той час як зростання виробництва може поглинути інші сектори і витіснити приватні інвестиції.

Розрахунки Reuters на основі документа показали, що Росія витратила 19,2% на оборону за перші шість місяців від усіх спочатку запланованих витрат бюджету на 2023 рік в цілому.

За останніми загальнодоступними даними, в січні і лютому Москва витратила на армію 2 трильйони рублів. Витрати бюджету в першому півріччі поточного року на 2,44 трлн рублів перевищують аналогічний період 2022 року. Згідно з документом, 97,1% цієї додаткової суми було направлено в оборонний сектор.

У документі представлена нова оцінка щорічних витрат на оборону в розмірі 9,7 трлн рублів, що становить одну третину від загального цільового показника витрат в 29,05 трлн рублів, що буде найвищою часткою як мінімум за останнє десятиліття.

У період з 2011 по 2022 рік Росія витрачала мінімум 13,9% і максимум 23% свого бюджету на оборону. Згідно з документом, Росія вже витратила 57,4% свого нового річного оборонного бюджету.

Як заявив віце-прем'єр РФ Денис Мантуров, оборонна промисловість агресора щомісяця виробляє більше боєприпасів, ніж за весь 2022 рік.

Цього року фінансування шкіл, лікарень та доріг вже було скорочено на користь оборони та безпеки.

Війна в Україні та витрати агресора

У серпні 2022 року фінансист Білл Браудер заявив, що 80% грошей, які окупанти мали витратити на війну проти України, вкрали російські чиновники.

Витрати російського бюджету на фінансування армії, кинутої на війну з Україною, на початок травня перевищили 3 трлн. За даними Мінфіну, тільки за відкритими статтями в розділі "Національна оборона" з бюджету РФ витратили 789,8 млрд руб. станом на 15 травня. До цієї суми потрібно додати ще секретні витрати - 3 трлн руб., з яких 80% (2,4 трлн руб.) дістається військовим.

В середньому кожен місяць бойових дій обходиться бюджету РФ приблизно в 720 млрд руб. Це два річних бюджети багатих регіонів, таких як Ямало-Ненецький або Ханти-Манійський автономні округи (330 млрд руб.). Щодня військова машина "з'їдає" близько 30 млрд руб. - суму, порівнянну з тією, що найбідніші регіони збирають в казну за рік.

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