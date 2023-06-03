З початку року РФ продала близько 34 тонн золота.

Мінфін Росії у травні 2023 року продовжив продавати золото із Фонду національного добробуту (ФНБ), щоб покрити дефіцит бюджету, викликаний антиросійськими санкціями.

Про це йдеться у даних російського Мінфіну, повідомляє "Прайм". За місяць обсяг золота у складі ФНБ зменшився до 517,11 тонни, порівняно із 520,95 тонни станом на 1 травня. При цьому станом на 1 січня 2023 року там було 554,91 тонни. Як зазначається, саме у січні Міністерство фінансів РФ вперше продало невеликий обсяг золота (3,6 тонни) із ФНБ.

Загалом станом на 1 червня обсяг ФНБ становив 12,35 трильйона рублів (153,1 млрд доларів). За місяць обсяг Фонду зменшився на 0,13 трильйона рублів (1,9 млрд доларів).

Відео дня

Як пише ЗМІ, на окремих рахунках з обліку коштів ФНБ у Банку Росії розміщено 9,05 млрд євро, 285,73 млрд китайських юанів, а також 517,1 тонн золота. Сукупний дохід від розміщення коштів ФНБ в іноземній валюті в ЦБ становив 4,45 млрд рублів (55,2 млн доларів).

Таким чином, минулого місяця обсяг євро, рублів та золота у складі ФНБ зменшився, а юанів – зріс на 2,6 млрд.

Війна в Україні та російське золото

24 березня 2022 року Мінфін США заявив про те, що антиросійські санкції США торкнуться операцій з золотом. Для Центробанку РФ обмежили можливість використання золотовалютних резервів.

Однак вже 22 червня того ж року Швейцарія вперше з початку повномасштабної війни в Україні імпортувала золото з Росії.

У липні стало відомо, що для фінансування війни проти України Росія таємно вивозить незаконно видобуте в Судані золото. Крім того, тепер замість масових поставок до Лондона російське золото направляється в Об'єднані Арабські Емірати, Гонконг та Туреччину.

Вас також можуть зацікавити новини: