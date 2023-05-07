Зокрема, під арешт було узято чоловіка, який наводив ворожу авіацію на об’єкти в області.

Начальник Управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков повідомив про перші результати затяжної комендантської години в Херсоні.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо перших результатів цієї довгої комендантської години.

"Те, що нам вже зараз відомо - оголошено підозру і взято під арешт одного з навідників, який наводив в Херсонській області ворожі снаряди й авіацію на об’єкти. І його батько також, який займав посаду у так званій окупаційній владі - їм оголошено підозру", - розповів Толоконніков.

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Він зауважив, що це лише перші результати.

"Я думаю, що їх (результатів – УНІАН) більше оголосять і прокуратура, і СБУ", - зауважив представник ОВА.

Комендантська година у Херсоні

Як повідомляв УНІАН, у Херсоні з вечора 5 травня розпочнеться комендантська година, яка триватиме 58 годин, - з 20:00 5 травня до 06:00 8 травня.

Протягом цих 58 годин пересуватися та знаходитися на вулицях міста буде заборонено, також Херсон буде закрито на вʼїзд та виїзд.

Комунальники, лікарі та правоохоронці працюватимуть у штатному режимі за узгодженим списком, тому за потреби до них можна буде звернутися по допомогу.

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