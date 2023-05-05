Тих, у кого були заплановані поїздки, до вокзалу супроводять правоохоронці.

Начальник Управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков запевняє, що "ніхто не буде замикати людей удома" під час затяжної комендантської години в Херсоні.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо довгої комендантської години в Херсоні та забезпечення нагальних потреб людей у місті в цей час.

"Ми анонсували це ще три дні тому. Голова військової адміністрації Олександр Прокудін зазначив, щоб люди запаслися усім необхідним на ці вихідні. Але ніхто не буде замикати людей удома, в домівках. Люди зможуть, якщо їм треба, вийти десь поблизу, купити, що їм необхідно, не вистачає", - сказав Толоконніков.

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Він також запевнив, що тих людей, у кого були заплановані поїздки, і які мають усі підтверджуючі документи, правоохоронці супроводять до вокзалу.

"Людям, які не порушують закон України, жодної не буде небезпеки. Ця комендантська година викликана тим, що правоохоронні органи повинні свої заходи відпрацювати у Херсоні. І тому місто закривається на в’їзд і виїзд, і пересування в місті", - зауважив представник ОВА.

Комендантська година у Херсоні

Як повідомляв УНІАН, у Херсоні з вечора 5 травня розпочнеться комендантська година, яка триватиме 58 годин, - з 20:00 5 травня до 06:00 8 травня.

Протягом цих 58 годин пересуватися та знаходитися на вулицях міста буде заборонено, також Херсон буде закрито на вʼїзд та виїзд.

Комунальники, лікарі та правоохоронці працюватимуть у штатному режимі за узгодженим списком, тому за потреби до них можна буде звернутися по допомогу.

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