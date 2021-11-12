37-річний українець помер у Макіївській виправній колонії №32 в результаті завдання йому ножових поранень.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що у колонії на окупованій Донеччині вбили українського політв'язня Руслана Макарця.

На своїй сторінці у Facebook вона повідомила, 37-річний українець помер в результаті завдання йому ножових поранень у Макіївській виправній колонії №32.

Омбудсмен нагадала, що Макарця було затримано окупаційною владою 22 березня 2019 року в окупованій Горлівці. Після чого він був незаконно засуджений так званим "Верховним судом ДНР" до 13 років ув’язнення за нібито "шпигунство на користь українських спецслужб".

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За її словами, українська влада намагалася звільнити його з полону.

Омбудсмен закликала голову місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жіллетт здійснити візит до Макіївської виправної колонії №32 для перевірки обставин загибелі українського громадянина та стану дотримання прав інших утримуваних осіб.

Вона також звернулася до представника України в робочій підгрупі із гуманітарних питань у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях Галини Третьякової та Координатора в цій підгрупі від ОБСЄ Шарлотти Реландер із закликом терміново вжити заходів реагування на факт смерті українця та для розблокування процесу звільнення всі незаконно утримуваних в ОРДЛО громадян України.

За даними Денісової, наразі підконтрольні РФ незаконні збройні формування в ОРДЛО утримують в тюрмах 301 громадянина України: 224 – в Донецькій області та 77 - в Луганській.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Людмила Денісова повідомила, що в Кіровській колонії на окупованій частині Донецької області вбили трьох українців, які були засуджені ще до 2014 року. Один із вбитих звертався до неї із заявою перевести його для відбування покарання на підконтрольну уряду України територію.

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Автор: Антоніна Доломанжи