Сьогодні потужні вибухи можливі в трьох районах тимчасово окупованого півострова.

Сьогодні в тимчасово окупованому півострові Крим очікується "фаєр-шоу" у зв'язку з детонацією боєприпасів.

Заходи зі знищення вибухонебезпечних предметів у трьох районах Криму анонсувала місцева влада, пише "ЧП Крым".

"Сьогодні, 2 жовтня, спеціальні служби проводитимуть знищення вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.

Вибухи можливі в:

смт. Жовтневе з 13.00 до 15.00

м. Старий Крим з 11.00 до 13.00.

с. Вільне, Джанкойський район з 13.00 до 15.00.

На тлі очікуваних робіт місцевих закликали "зберігати спокій" і довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Крим гримів 1 жовтня, РФ думає над "куполом безпеки"

Нагадаємо, 1 жовтня в Криму гриміло через роботу системи ППО в Джанкої. Потужні вибухи фіксували в День захисників і захисниць України в районі 13:00. РосЗМІ повідомляли про "приліт" та задимлення в селі Мічурінівка.

В цей же день з'ясувалося, що у РФ обговорюється питання створення "купола безпеки" від дронів. Їм хочуть "убезпечити" тимчасово окупований Крим, зокрема, Севастополь.

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