Сьогодні в тимчасово окупованому півострові Крим очікується "фаєр-шоу" у зв'язку з детонацією боєприпасів.
Заходи зі знищення вибухонебезпечних предметів у трьох районах Криму анонсувала місцева влада, пише "ЧП Крым".
"Сьогодні, 2 жовтня, спеціальні служби проводитимуть знищення вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.
Вибухи можливі в:
- смт. Жовтневе з 13.00 до 15.00
- м. Старий Крим з 11.00 до 13.00.
- с. Вільне, Джанкойський район з 13.00 до 15.00.
На тлі очікуваних робіт місцевих закликали "зберігати спокій" і довіряти лише офіційним джерелам інформації.
Крим гримів 1 жовтня, РФ думає над "куполом безпеки"
Нагадаємо, 1 жовтня в Криму гриміло через роботу системи ППО в Джанкої. Потужні вибухи фіксували в День захисників і захисниць України в районі 13:00. РосЗМІ повідомляли про "приліт" та задимлення в селі Мічурінівка.
В цей же день з'ясувалося, що у РФ обговорюється питання створення "купола безпеки" від дронів. Їм хочуть "убезпечити" тимчасово окупований Крим, зокрема, Севастополь.