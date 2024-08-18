Воїни показали фото із трофейною протитанковою гарматою.

Оператори 8 полку Сили спеціальних операцій ЗСУ затрофеїли протитанкову російську гармату МТ-12 "Рапіра".

Як повідомили у пресслужбі ССО, ворожу "Рапіру" вдалося українізувати у Курській області Росії під час операції ЗСУ.

"Курщина. Оператори 8 полку ССО із трофейною протитанковою гарматою МТ-12 "Рапіра", - йдеться у дописі. Відео дня

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Як писав УНІАН, у Курській області ЗСУ затрофеїли російського танка Т-90М "Прорив".

"Неперевершено НЕефективний, як в прориві, так і в обороні. Новітній російський танк Т-90М "Прорив", не встигнувши повоювати, став трофеєм Галицьких десантників під час рейду на Курщині. Росіяни в паніці покинули бойову машину без бою, попередньо довівши до технічної несправності", - розповіли воїни 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ.

Також повідомлялось, що українські військові знищили ще один міст у Курській області. Зокрема йдеться вже про руйнування другого мосту через річку Сейм в Курській області.

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