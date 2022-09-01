Зафіксовано 7 вантажівок, які виїхали з Маріуполя у бік Мангуша.

У Маріуполі зафіксували рух військової техніки РФ у бік Мангуша і Бердянська.

Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Telegram.

"Фіксуємо рух військової техники. Сьогодні близько 8:30 сім вантажівок з позначкою "V" з боєкомплектом в'їхали в Маріуполь з напряму Донецька. Через зупинку в ТЦ "Метро" проїхали в бік Мангуша", - зазначив він.

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За словами Андрющенка, зранку 17 вантажівок з військовими ("жива сила") з Мангуша виїхали в напрямку Бердянська.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що РФ розпочала активну фазу військових навчань "Восток-2022". За інформацією Генштабу, стратегічні навчання триватимуть до 7 вересня. До маневрів заплановано залучити до 50 тисяч осіб, що в 5-6 разів менше, ніж в минули роки.

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