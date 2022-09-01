Цьогоріч у Маріуполі навчальні заклади майже пусті.

Маріупольська міськрада показала, яким було і яким стало після окупації росіянами 1 вересня у місті.

Світлини опублікували в Telegram-каналі мерії.

"Жодних лінійок та "першого" дзвоника. В окупованому Маріуполі день знань пройшов без дітей. Навчальні заклади у місті майже пусті. Як наприклад у школі #41. Колаборанти побоялися вишукувати дітей, щоб не показати наскільки їх мало. Адже це руйнує всю пропаганду про "відродження" міста. Ще один доказ, що рашисти можуть лише брехати та готувати заказні сюжети", – наголосили в мерії.

Відео дня

Там показали фото з подвір’я однієї з міських шкіл. На кадрах можна побачити нечисленні скупчення дорослих, жодних дітей, заклеєні плівкою та забиті фанерою вибиті внаслідок нищівних ударів по місту вікна.

Показали і фото з минулих років, коли до українського міста ще не прийшов "руський мір", і в школах в цей день лунав дитячий сміх.

"Урочиста лінійка, усміхнені вчителі, радісні діти та перший дзвоник. Таким ми пам‘ятаємо 1 вересня у маріупольських школах. Тисячі дітей сідали за парти у закладах, які з кожним роком ставали кращими. Класи наповнювалися сучасним мультимедійним обладнанням, школи отримували ремонти. На жаль, все це було перервано 24 лютого 2022 року. Російські окупанти зруйнували школи одну за одною", – акцентують в мерії.

Там наголошують: ми повернемо наше місто і відбудуємо кожну школу.

"Наші діти знову будуть усміхнені та радісні в українському Маріуполі!", – йдеться в повідомленні.

Радник міського голови Петро Андрющенко також розповів, як перший навчальний день проходить в єдиній вцілілій школі у місті, яка відтепер є найбільшою на всьому Лівобережжі.

"Ціла вантажівка з окупантами та військові патрулі на підході в школу. Огляд дорослих та дітей, навіть з пустими рюкзаками. Купка людей з огляду на щільність мешканців. Жодного щасливого обличчя. Та "классный час" (примусовий урок ненависті до України). При окупантах саме так "святкують" день знань та початок навчального року", – написав він.

Як писав УНІАН, мер зруйнованого росіянами міста Вадим Бойченко раніше повідомляв, що міська влада планує сформувати архітектурний каталог, який буде спрямований на відновлення Маріуполя.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрюшенко заявив, що влада Маріуполь розраховує на деокупацію міста протягом 2023-го року.

Вас також можуть зацікавити новини: