Ситуація в Миколаєві 28 лютого залишається контрольованою.

28 лютого українським військовим вдалося зупинити транспорт окупантів, який їхав у бік Миколаєва. Про це розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

За його словами, ситуація в обласному центрі поступово змінюється. "Вчора по колоні, яка вийшла до нас, було завдано удару двома одиницями: одну збили, але друга досягла мети і противник великої колони залишився без поставок з дизельним паливом, у них немає з чим було йти далі, вони зупинилися", — сказав Віталій Кім.

Зараз чотири російських машини стоять без палива прямо в полі і не можуть зрушити.

"Місцеві запитали:" що стоїте, будете стріляти? Відповіли:"Ні". Але вони без соляри, чекають, якраз їм підвозять, вони їх заберуть. Але ситуація така, що вчора вдалося зупинити колону, що планувалася на нас", - говорить глава ОДА.

Раніше ми розповідали, що ЗСУ виявити у Миколаївській області багато російських диверсантів і мародерів.