Попри песимістичні прогнози оборона Бахмута тримається.

США у січні закликали Україну залишити Бахмут, бо вважали, що утримати місто не вийде і практично неможливо.

Про це йдеться у "зливі" секретних документів Пентагону, пише видання Washington Post 20 квітня. Після цієї поради минуло вже понад три місяці, але ЗСУ продовжують тримати оборону міста.

"Оцінка з позначкою "цілком таємно" попередила, що "постійне" просування Росії з листопада "поставило під загрозу здатність України утримувати місто", і українські сили, ймовірно, будуть "наражатися на ризик оточення, якщо вони не відступлять протягом наступного місяця", — йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що українська влада вирішила утримувати місто у зв'язку з його стратегічною військовою цінністю. Крім того, його оборона підтримує національний дух, а також деморалізує росіян.

Український полковник Павло Паліса побував на фронті і почув невтішні прогнози щодо Бахмута й від самих бійців.

"Ці хлопці сказали: "Я не знаю, можливо, два чи три тижні". Але через кілька місяців ми все ще тут, намагаючись зробити все можливе, щоб утримати місто", — заявив він.

Оборона Бахмута - що там відбувається

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко вважає, що окупанти, ймовірно, прорвалися до так званої "траси життя" ЗСУ 0506 у Бахмуті. Там вони нібито зайняли позиції на відстані ведення стрілецького вогню.

Водночас в ISW 20 квітня повідомили, що Бахмут окупований майже на 87,9%. "Вагнерівці", ймовірно, захопили район на північ від вулиці Весела, включаючи міську лікарню №2.

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