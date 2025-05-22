Тихий зазначив, що ці слова доводять наочно, що саме Путін, саме Росія є перешкодою для мирних зусиль.

Нинішня заява президента РФ Володимира Путіна про буферну зону доводить, що саме російський диктатор є першопричиною війни в Україні. Таку позицію Міністерства закордонних справ України озвучив речник відомтсва Георгій Тихий у коментарі журналістам.

Він підкреслив, що у агресивних заявах Путіна немає нічого нового.

"Але конкретно зараз, в час, коли Сполучені Штати Америки, європейські партнери, Україна закликають до мирного процесу, до повного тривалого припинення вогню на 30 днів і більше, такі заяви від російського диктатора дуже показові. Вони демонструють всьому світові, що ця особа є єдиною причиною або, як вони кажуть, першопричиною цієї війни і єдиною причиною, чому ця війна досі триває", - зауважив речник.

Відео дня

Тихий зазначив, що ці слова доводять наочно, що саме Путін, саме Росія є перешкодою для мирних зусиль зараз і саме на них треба посилювати тиск всіх форм для того, щоб примушувати РФ і Путіна до миру і повного тривалого припинення вогню.

А те, що стосується буферних зон, як сказав Тихий, "на території Росії може бути буферна зона". Він додав:

"Саме для цього Україна з минулого року проводить там Курську операцію".

Голова МЗС України Андрій Сибіга також прокоментував заяви президента РФ.

"Я нагадую світові, що заяви Путіна про "буферну зону" пролунають на тлі активних зусиль щодо досягнення повного та міцного припинення вогню, припинення вбивств та просування миру. Ці нові агресивні заяви чітко відкидають мирні зусилля та показують, що Путін був і залишається єдиною причиною продовження вбивств. Йому потрібно зіткнутися з більшим тиском, щоб припинити цю війну", - написав він.

Заява Путіна про буферну зону

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Путін заявив, що Росія почала створювати буферну зону на кордоні з Україною. За його словами, російські війська вже вирішують це завдання, пишуть росЗМІ.

Про перспективи створення "буферної" чи "санітарної" зони Путін говорив уже неодноразово, зокрема до вторгнення ЗСУ до Курської області у серпні 2024 року. Її створення пояснювалося необхідністю убезпечити російські прикордонні райони від обстрілу.

Ще в березні президент України Володимир Зеленський, перебуваючи у Парижі на зустрічі лідерів країн щодо підтримки України, заявив, що Росія готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області, що межують з РФ.

Президент США Дональд Трамп ще під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв завершити війну в Україні в найкоротші терміни. Але наразі він визнає, що домогтися припинення вогню не так вже й просто.

Видання The Washington Post пише, що розмова Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним 19 травня показала, що завершення війни в Україні не передбачається. Небажання Трампа підштовхнути Росію до перемир'я вказує на те, що він може відійти від участі в переговорах.

У сьогоднішньому зверненні президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія не готова до реального припинення війни без тиску світу цього не змінити.

Вас також можуть зацікавити новини: