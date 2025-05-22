Президент наголосив, що без тиску світу позицію РФ не змінити.

Україна готова робити максимально швидкі кроки для припинення вогню на фронті. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму щоденному відеозверненні.

"Наш український інтерес – не затягувати війну, але бути готовими до будь-якого розвитку ситуації. Світові очевидно, що саме Росія винна [в тому], що війна досі триває. Україна готова до максимально швидких кроків – реального припинення вогню й встановлення нової архітектури безпеки. Ми зі свого боку все опрацьовуємо. Потрібна дзеркальна готовність Росії. Зараз її немає, і без тиску світу цього не змінити", - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що Україна забезпечує свою частину тиску, зокрема, своєю обороною і активними діями.

Відео дня

Президент повідомив, що провів тривалу нараду з військовими щодо ситуації на фронті, а також щодо подальших дій.

"Головком Сирський, керівник Генштабу Гнатов, усі розвідки, Міністерство оборони. Про ситуацію на нашому фронті, наші перспективи, нашу активність, яку ми готуємо. Також ми обговорили військову основу дипломатії – наступної технічної зустрічі. Ми працюємо, щоб зустріч відбулась якнайшвидше", - підкреслив Зеленський.

Кінець сподіванням на припиння вогню

Як писав УНІАН, телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і президентом Росії Володимиром Путіним 19 травня призупинила тиск на Росію, що здійснювався з метою негайного припинення вогню, і натомість відкрила шлях для продовження бойових дій, поки тривають безплідні переговори про мир. Таку оцінку ситуації дає The Washington Post. Небажання Трампа підштовхнути Росію до перемир'я вказує на те, що він може відійти від участі в переговорах, про що його команда сигналізує вже протягом кількох тижнів.

Сьогодні, 22 квітня, російський диктатор Володимир Путін заявив, що доручив створити вздовж кордону України та РФ буферну зону безпеки. Як відомо, Путін під цим приводом хоче захопити Сумську та Харківську області, що розташовані вздовж кордону з РФ.

Ще в березні Зеленський у Парижі під час зустрічі лідерів країн заявив, що Росія готується до нових наступів на Сумську, Харківську та Запорізьку області. Він підкреслив, що РФ хоче війни, тому не можна послаблювати санкційний тиск, а треба його посилювати.

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