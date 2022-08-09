Внаслідок ударів російських окупантів по області постраждали понад тисячу осіб.

У Миколаївській області з 24 лютого внаслідок дій російських окупантів вбито 408 людей.

Про це сказав голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім під час брифінгу.

"У нас з початку активної війни 1 тис. 481 людина постраждала, з них 408 вбито. І 10 серед них - діти. Щодо внутрішньо переміщених осіб, на сьогодні це 24 тисячі 856 осіб", - розповів Кім.

Зазначимо, що російські окупанти регулярно завдають ударів по Миколаївській області. Так сьогодні вранці росіяни обстріляли околиці Миколаєва - Лимани та Березнегувате. Цього разу обійшлось без жертв.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні голова Миколаївської ОВА Віталій Кім назвав ефективними заходи з виявлення колаборантів і зрадників у Миколаєві, що проводились минулими вихідними.

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