Також вночі окупанти обстріляли околиці с. Новоолександрівка Інгульської громади.

Вночі російські окупанти атакували ракетами типу С-300 Миколаїв, влучили у промислове підприємство на околицях міста.

Про це повідомив у Telegram голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Біля 00:30, 5 вересня, місто Миколаїв було знову атаковано ракетами. За попередніми даними, типу С-300. Влучання були у промислове підприємство на околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється", - написав він

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Кім також повідомив, що сьогодні з 03:00 до 04:30 були обстріли околиць с. Новоолександрівка Інгульської громади.

"Постраждалих та руйнувань немає", - додав він.

Нагадаємо, вчора у результаті нічних обстрілів Миколаєва пошкоджено 26 житлових будинків, у 7 з них частково пошкоджений дах. Також суттєво постраждали три лікувальні заклади: у них вибиті вікна, двері, понівечений фасад будівель, а у лікувальних кабінетах і палатах пошкоджені меблі й стеля, приміщення засипані уламками.

Під удар потрапили будівлі готелю та музею, а також три освітні заклади, серед них дві школи, у них в основному вибиті вікна і двері.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що над Миколаївщиною ЗСУ збили крилату ракету окупантів за допомогою засобів ППО.

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