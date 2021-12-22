Журналісти стверджують, що російські рекрутери планували залучити 120 бойовиків з досвідом.

Російські журналісти з'ясували про підготовку нових загонів для підтримки бойовиків на окупованих територіях Донецької та Луганської областях. У Російській Федерації активно вербують найманців для "відряджень" на Донбас.

Про це йдеться в розслідуванні видання Meduza.

Відзначається, що журналісти поспілкувалися з колишніми учасниками спецпідрозділів армії та спецслужб РФ, бойовиками приватної військової компанії "Вагнер", організації "Союзу добровольців Донбасу" та вербувальниками.

Вербувальники розповіли, що підбором найманців почали займатися ще три місяці тому, а в останні тижні "особливо активізувалися". При цьому вони розповіли, що бойовиків вербують як в РФ, так і в псевдореспубліках.

Читайте такожЗеленський висунув вимоги щодо ситуації на ДонбасіУ свою чергу найманці зазначили, що вербувальники не називають суму винагороди та мету операції, але представляються співробітниками Міноборони РФ. Одному з бойовиків заявили, що ціль - "йти звільняти Новоросію".

У статті зазначено, що багато найманців відмовляються від такої роботи. Вони сумніваються, що братимуть участь в масштабних боях. На їхню думку, швидше за все, їх хочуть направити на охорону промислових об'єктів на окупованих територіях Донбасу або для боротьби з "бандитизмом".

За словами одного з колишніх бойовиків "Вагнера", восени йому запропонували їхати воювати в Україну за 240 тисяч рублів на місяць (88 тисяч гривень, – ред.). Тренуватися треба було на військовій базі під Ростовом-на-Дону, але вербувальник спочатку не хотів говорити, куди планують відправити найманців.

"Туди просто не хочуть їхати, тому що там (українська, – ред.) регулярна армія: проти неї дуже складно воювати. Якщо є регулярна армія, то втрати будуть дуже великими", - заявив екс-бойовик.

Крім того, журналісти з'ясували, що в самопроголошених республіках "ДНР" та "ЛНР" вже створили перші підрозділи найманців – так звані "бригади Дирлевангера". До них увійшли колишні в'язні.

Читайте такожДумавши про майбутню батьківщину: ЗМІ дізналися деталі про вбитого снайпером бойовиків бійця ЗСУ"Ті, хто формуються в Луганську, сиділи. А потім раптово опинилися в цьому загоні. Це реально кримінальники, до того ж люди в серйозному віці (від 45 років). Через два тижні після перебування в розташуванні частини їм дали косар гріна (тисяча доларів, – ред.) і вони зараз: дивляться плазму, стають на речове забезпечення, отримують форму. Їм поки все подобається. Вони реально вважають, що скоро "танки на захід" та "біля Ла-Маншу зустрінемося", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, російські рекрутери планували залучити 120 найманців з бойовим досвідом.

Варто відзначити, що журналісти не вказали жодного реального імені або посади співрозмовників.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними української розвідки, російсько-окупаційні війська обладнають нові основні та запасні вогневі позиції біля лінії розмежування на Донбасі. Крім цього бойовики озброюються важкою технікою: танками, мінометами й гаубицями.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данилов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів перебувають 122 тисячі російських військових, а на відстані 400 кілометрів - 143,5 тисячі.

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