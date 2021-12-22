"Ополченець" придбав апартаментами в житловому комплексі на знаменитому штучному острові Палм-Джумейра.

Колишній прем'єр терористичної ДНР, а нині депутат Держдуми РФ від "Єдиної Росії" Олександр Бородай володіє апартаментами в Дубаї, ОАЕ.

Про це йдеться в розслідуванні команди російського політика Олексія Навального.

Екс-ватажкові бойовиків належить 104-метрова квартира в житловому комплексі Grandeur Residences на штучному острові Палм-Джумейра у формі пальми. Бородай купив житло в Дубаї у 2015 році, наступного року після відходу з поста прем'єр-міністра ДНР, проте дані про це майно у своїй декларації не зазначив.

"Наш донбаський ополченець розташувався в цьому житловому комплексі Grandeur Residences. Виконаний в стилістиці якогось індійського палацу. З двох сторін комплекс оточено водою. З одного боку його відокремлюють від Перської затоки буквально 40 метрів, а з іншого боку до пляжу менше 100. А кому лінь йти до пляжу, може поплавати в басейні між пальм просто у внутрішньому дворі", - йдеться в тексті розслідування.

За словами соратників Навального, такі квартири, як у Бородая, зараз коштують 450 тисяч євро.

"Сім'я Бородая не особливо приховує це майно. Ось його донька, Ольга, фотографується у 2015 році просто біля входу в їх будинок. Крім додаткового доказу, ми можемо оцінити, який прекрасний вид відкривається Бородаю, коли він виходить зі свого дубайського дому. Зовсім не Донецьк", - повідомляють розслідувачі.

При цьому як кожен кандидат в депутати колишній бойовик мав декларувати все своє майно, а для іноземного майна, коли б воно не було куплено, зобов'язаний був вказати вартість покупки та звідки взяв гроші. У Бородая ж жодної інформації про іноземне майно в декларації немає - тільки Lexus, квартири та дохід у 0 рублів.

"За свою приховану квартиру Олександр Бородай повинен бути негайно позбавлений депутатського мандата. Ось нехай йде на канікули і не повертається, тут обговорювати навіть нема чого. За свої злочини на південному сході України Бородая потрібно судити як військового злочинця. Судити, хочеться вірити, його будуть скоро, щонайменше за 300 вбитих пасажирів Боїнга", - зазначають розслідувачі.

Як повідомляв УНІАН, колишній ватажок терористів "ДНР" Олександр Бородай балотувався в депутати до Держдуми РФ від путінської партії "Єдина Росія", а після обрання зробив несподіване зізнання про Донбас.

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