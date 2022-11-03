На думку президента, тоді все залежитиме навіть не від відповіді інших країн на ядерний удар, а від того, що керівництво РФ не зможе втримати владу у такому випадку.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія застосує ядерну зброю, то припинить своє існування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив на брифінгу у Києві, відповідаючи на запитання журналістів про те, як Росія програє цю війну, якщо вона має ядерну зброю.

"Мені здається, що вона вже програла у цій війні, розпочавши її. Це питання часу. Ми боремося за свободу, свобода завжди перемагає. І це також питання часу. Ми на своїй землі, війна одностороння, вони прийшли на нашу землю. У цьому випадку є агресія, визнана усім світом", - зазначив він.

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Президент наголосив, що відновлення територіальної цілісності України - питання часу.

"Застосування ядерної зброї вже говорить про те, що це ядерна війна, третя світова війна... Який сенс про це зараз говорити? Якщо Росія буде застосовувати ядерну зброю, то більше не буде того світу, в якому ми живемо. Буде зовсім інший світ, у якому держава, що застосовує ядерну зброю, точно існувати не буде. Я абсолютно в цьому впевнений", - сказав Зеленський.

На його думку, тоді все залежатиме навіть не від відповіді інших країн на ядерний удар, а від того, що керівництво РФ не зможе втримати владу у такому випадку.

"Дивлячись на кроки, які військово-політичне керівництво Росії робило на нашій землі, адекватними і реально воєнними ці кроки назвати не можна", - додав глава держави.

Війна в Україні та ядерна зброя

21 вересня російський президент Володимир Путін під час оголошення часткової мобілізації пригрозив Заходу ядерною зброєю.

Після спроби анексувати захоплені українські регіони, російські чиновники почали заявляти, що РФ застосує ядерну зброю у разі посягання на нібито її територію.

На думку західних аналітиків, ядерний шантаж радше свідчить про непросте становище, у якому опинилась армія Росії на полі бою.

В українській розвідці допускають, що одного дня РФ може застосувати зброю масового знищення. У США вже пригрозили "катастрофічними наслідками" у разі таких дії Росії.

За оцінками Інституту вивчення війни, існує лише два варіанти застосування ядерної зброї: вздовж лінії фронту і масованого удару по всій Україні.

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