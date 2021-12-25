Сергій Гармаш зазначив, що Москва не робить ніяких кроків.

Обмін полоненими між Україною та Російською Федерацією до кінця поточного року навряд чи відбудеться. Москва нічого для цього не робить.

Про це заявив представник окремих районів Донецької області у складі української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я не бачу ніяких дій з боку Російської Федерації, щоб це (обмін полоненими до кінця року, - ред.) могло статися. Більш того, я не бачу зараз інтересу Росії, щоб це могло статися. На жаль, дуже мало шансів", - зазначив Гармаш.

За його словами, на цей час ще є невеликий шанс, що РФ вирішить показати США свою готовність до деескалації й піде на обмін полоненими. Водночас російська влада поки не виявляли інтересу до цього питання.

Читайте такожПентагон надасть Україні дані щодо пересування військ Росії поблизу кордонів - ЗМІ"Але поки ніяких ознак цього я не бачу. Більш того, на останньому засіданні ТКГ вони ще раз підкреслили, що обмін відбудеться після повного комплексного політичного врегулювання конфлікту", - підсумував представник Донбасу в ТКГ.

Як раніше повідомляв УНІАН, 9 грудня українська сторона ініціювала проведення позачергового засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

10 грудня Російська Федерація на переговорах Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі відкинула пропозиції відновити режим припинення вогню і залучити представників Франції та Німеччини до роботи Спільного центру контролю та координації.

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