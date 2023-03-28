Остін зазначив, що російська армія зазнала великих втрат.

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки вважають, що в української армії є хороші шанси провести успішний контрнаступ цієї весни.

В ході засідання Комітету Сенату США щодо Збройних Сил глава Пентагону Ллойд Остін сказав, що незважаючи на важкі бої біля Бахмута, українська армія має велику перевагу перед російськими загарбниками. Крім того, росіяни вже зазнали великих втрат у цій війні.

На думку Остіна, активізації бойових дій варто очікувати навесні, коли покращаться умови для маневрування, а також "на основі того, що ми вже зробили і продовжуємо робити"."Думаю, що в України будуть дуже хороші шанси на успіх", - додав він.

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Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Новий президент Чехії Петро Павло вважає, що у ЗСУ буде лише одна спроба контрнаступу цього року, поскільки союзникам буде складно підтримувати надання допомоги на тому ж рівні.

На початку березня радник глави офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Збройні Сили України можуть почати контрнаступ протягом двох місяців.

Кілька днів тому президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ поки не можуть перейти в контрнаступ, оскільки армії потрібна додаткова зброя.

Аналітики Американського Інституту вивчення війни повідомляють, що в Росії плани України розпочати контрнаступ викликають "занепокоєння".

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