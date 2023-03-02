Подоляк наголосив, що вторгнення має завершитися поразкою РФ.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав найреалістичніший сценарій закінчення війни, підло розв'язаної Росією 24 лютого 2022 року.

В ефірі 1+1 він нагадав, яким бачать у НАТО та в Україні розвиток війни. Йдеться про три складові:

Захід має надати Україні ті інструменти, які потрібні для певного етапу ведення війни, та розв'язати логістичні питання;

ця війна може закінчитися лише поразкою Росії насамперед на полі бою з виходом на кордони 1991 року;

ніхто не сумнівається, що Україна готова дійти до єдиного фіналу - вихід на кордони 1991 року з наступними юридичними наслідками для РФ.

"Єдиний спосіб закінчити війну - вихід ЗСУ на кордони 1991 року", - підсумували у Зеленського.

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Прогнози щодо завершення війни в Україні

І представники української влади, й західні партнери дедалі частіше заявляють про те, що за умов вчасних поставок необхідного озброєння Україна зможе вже у 2023 році перемогти у повномасштабній війні з Росією.

Очільник ГУР при Міноборони Кирило Буданов заявляв, що бойові дії на території України повинні закінчитися в кінці весни - до літа 2023 року.

Зеленський під час прес-конференції у річницю повномасштабного вторгнення висловив переконання, що Україна здатна перемогти вже у 2023 році.

Своєю чергою, американський генерал Бен Годжес заявляв, що у разі, якщо ЗСУ отримають від країн-партнерів необхідну зброю, Крим можна буде звільнити від окупантів до кінця літа.

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