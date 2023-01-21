Колишній командувач армії США в Європі нагадав про необхідність постачання Україні ATACMS.

Крим можна звільнити від окупантів до кінця літа, якщо українська армія отримає від країн-партнерів необхідну зброю.

Таку думку висловив колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес в інтерв’ю NV. Він нагадав про необхідність постачання Україні ATACMS. Саме з надіями, що Україна матиме потрібні їй далекобійні ракети, пов’язані його очікування про звільнення Криму до осені.

"Я гадаю, що українське командування робить дуже гарну роботу, я взагалі захоплений тим, як вони ведуть цю військову кампанію, який їх підхід ґрунтовний та професійний. Як вони нарощують ресурси, як не дають опонентові можливості піти хоч десь на суттєвий прорив, а також, як нарощують ресурси для весняної воєнної кампанії, тому що для вас важливий Крим. Крим — вирішальна територія для вас", - сказав Ходжес.

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Він переконаний, що російська армія наразі вже не здатна на прорив на будь-якому напрямку в Україні.

"І зараз після місяців і місяців боїв біля Бахмуту, вони, здається, все ж таки беруть це маленьке місто Соледар, продовжують бої навколо Бахмута і втрачають тисячі людей та не можуть відкинути звідти українських солдатів. Навіть якщо вони це зроблять, тоді що? Якщо відійти від емоційної складової, це не призведе ні до чого важливого для російської армії. Вони не мають там підривних сил, і не видно перспектив для якогось прориву, який вони б могли влаштувати", - сказав він, зокрема, щодо ситуації на сході.

Ходжес додав, що сотні тисяч погано навчених новомобілізованих російських військових треба наразі стримувати в Україні, але це можливо, "обираючи як ціль логістику ворога, його штаби, ліквідацію техніки і складів боєприпасів, доріг". За його словами, українське командування це розуміє.

"Я дуже сподіваюся, що ті технології, які зрештою постачатимуть вам США, суттєво допоможуть це робити ще ефективніше. Ваше командування, я думаю, розуміє, що зараз відбувається вимотування, і це безумне використання [росіянами] боєприпасів та зброї - частина цього вимотування. Але я також думаю, що ваші генерали розуміють, що при всьому цьому російська армія зараз нездатна створити великого пориву будь-де", - сказав Ходжес.

Тож, за його словами, головними залишаються дисципліна та фокус на головних зусиллях, які наступлять пізніше весни та приведуть до визволення Криму.

Звільнення Криму

Наприкінці листопада 2022-го року радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що через півроку Крим вже буде звільнено від окупації росіян.

Водночас очільник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що звільнення окупованого Криму воєнним шляхом малоймовірне. Польський генерал Вальдемар Скшипчак також переконаний, що воєнним способом повернути Крим не вийде.

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