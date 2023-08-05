Українські захисники роблять ставку на максимальну маневровість.

Тактика ведення бойових дій українських військових кардинально відрізняється від тієї, яку застосовували бойовики ПВК "Вагнера" на Бахмутському напрямку.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефір 24 каналу пояснив, що ЗСУ бережуть свій особовий склад та не йдуть у лобові атаки.

Він додав, що на цьому напрямку терористів "ПВК" більше немає – їх було знищено, а їхній потенціал - зламано. Наразі характер бойових дій змінився, оскільки тепер наступ ведуть Сили оборони, штурмуючи позиції загарбників.

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"Ми ні в якому разі не повторюємо практику "Вагнера" – ми зовсім по-іншому [діємо]", – сказав речник ЗСУ.

За словами Череватого, ЗСУ роблять ставку на максимальну маневровість, інтенсивні удари по ворогу й знищення логістики окупаційних військ.

"І ні в якому разі не лобові атаки, тому що ми бережемо свій особовий склад і з чисто людських понять, і з військових понять – тому що це наші загартовані в боях воїни", – зазначив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, протягом доби на фронті відбулось 30 бойових зіткнень. Росіяни безуспішно намагалися наступати та повернути свої позиції.

ЗСУ завдали чергових ударів по позиціях загарбників на фронті. Було уражено ворожі пункти управління, артилерію на вогневих позиціях, склади боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби.

Зміни не оминули й Чорне море - Україна оголосила зоною воєнної загрози акваторії шести російських портів, що є фактично забороною на вхід туди для цивільних суден.

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