За добу було зафіксовано 13 бойових зіткнень.

Російські загарбники намагаються контратакувати на Бахмутському напрямку. Українські війська фіксують збільшення артилерійських ударів.

Як повідомив речник східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, ініціатива залишається на боці Сил оборони.

"Зрозуміло, що угрупування (вороже) доволі велике, зрозуміло що вони докладають зусиль, щоб максимально вибудувати там ешелоновану оборону. Дуже потужно застосовують артилерію — я б навіть сказав, ще більше", — заявив він.

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За словами Череватого, протягом доби було зафіксовано 13 бойових зіткнень. Збройні сили України знищили 60 окупантів, ще 141 - отримали поранення, а одного - взяли в полон.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, українські військові нанесли чергові удари по позиціях росіян на фронті. Внаслідок чого за добу уражено ворожі пункти управління, артилерію на вогневих позиціях, склади боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби.

Загалом з початку повномасштабної війни Росія втратила в Україні близько 249 110 своїх військових та понад 30 тисяч одиниць техніки й різноманітного озброєння.

У Міноборони заявили, що російські окупанти зосереджують основні зусилля на Сході, оскільки вважають, що завдавши удар по ньому зможуть загалом переломити ситуацію на фронті.

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